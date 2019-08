Russischer Kommentar zu US-Versuchen, Damascus International Fair zu besiegen

Am 28. August wird in der syrischen Hauptstadt die 61. jährliche internationale Expo von Damaskus eröffnet. Ihre Bedeutung für das Land, das den Weg zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der wegen des Angriffs des internationalen Terrorismus zerstörten Wirtschaft lässt sich kaum überschätzen. Im vorigen Jahr nahmen an dieser Veranstaltung Offizielle und Unternehmer aus 49 Ländern teil. Diesmal rechnen die Organisatoren damit, dass genauso viele ausländische Partner kommen werden, die an einer Zusammenarbeit mit den Syrern interessiert sind.

Es ist klar, dass eine solche Perspektive die Kräfte unmöglich erfreuen kann, die die Gegner der legitimen Regierung Syriens unterstützten und unterstützen. Nach dem Scheitern der früheren mehrjährigen Versuche um den Sturz des „Assad-Regimes“ mit militärischen Mitteln (mit den Händen von Banditen und Terroristen) werden jetzt Methoden zum finanziellen bzw. wirtschaftlichen Erwürgen des Landes in den Vordergrund gestellt. Zu diesem Zweck werden illegitime einseitige Sanktionen verhängt, es werden äußere Hilfen im Interesse des Wiederaufbaus der Basis-Infrastruktur blockiert und Hindernisse für die Heimkehr syrischer Flüchtlinge auf die Territorien geschaffen, die von der syrischen Regierung…..