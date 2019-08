So ziemlich jedes Mem, das die Tugendsignalisierer in Europa und den USA über die Brände im südamerikanischen Regenwald abgesondert haben, ist mittlerweile ein Raub der… nein nicht: der Flammen, sondern des noch funktionierenden Teils der Medien geworden. Das beginnt bei Jahrzehnte alten Twitter-Fotos, geht über die Behauptung, die Wälder seien die “grüne Lunge” der Erde und endet mit der Ansage, die Feuer seien so stark wie…..