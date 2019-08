Immer wieder versuchen zionistische Politiker, ihre terroristischen Verbrechen mit Sprüchen aus dem Alten Testament und Talmud zu rechtfertigen. Das Massaker von Deir Yassin vor 71 Jahren war eines der ersten grausamen Beispiele für mutwilliges und blindwütiges zionistisches Töten. Als Menachem Begin, der damalige Anführer der Terrorgruppe Irgun, dieses Massaker an den Einwohnern dieses Ortes, Frauen, Männer und Kinder, als „prächtigen Akt der Eroberung“ beschrieb, rief er: „Mit diesem Angriff hat Israel Geschichte geschrieben, so wie in Deir Yassin werden wir überall den Feind angreifen und schlagen. Gott, Gott, Gott, du hast uns zur Eroberung auserwählt“. (1) (2)

Heute, 71 Jahre später, „twitterte“ Ministerpräsident Netanjahu nach einem großangelegten Angriff in Syrien gegen „iranische-Religionswächter“ und die Hisbollah und bemühte ebenso den Talmud zur Rechtfertigung: „Wenn jemand aufsteht, um dich zu töten, töte ihn zuerst“.

Terroristen als Spitzenpolitiker

Es scheint, als ob vor und nach der Staatsgründung 1948 es ……