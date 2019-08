Libyen und der G7-Gipfel in Biarritz

AFP

Internationale Libyen-Konferenz geplant/Auch Vorsitzender der Afrikanischen Union, der ägyptische Präsident al-Sisi, in Biarritz zu Gast.

Nur eine politische Lösung könne die Stabilität Libyens gewährleisten, sagten die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung, die nach dem Ende des G7-Gipfels im französischen Biarritz veröffentlicht wurde.

Die Wirtschaftsmächte sprachen sich für eine Waffenruhe in Libyen aus, um so einen dauerhaften Waffenstillstand herbeizuführen. Daneben riefen die G7 am Montag zu einer internationalen Konferenz mit allen Beteiligten und regionalen Akteuren auf, bei deren Umsetzung sie den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union behilflich sein wollen.

Al-Sisi als Vorsitzender der AU in Biarritz

Der ägyptische Präsident al-Sisi nahm in seiner Funktion als derzeitiger Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU) am G7-Gipfel in Frankreich teil. Sein Thema bei einer Veranstaltung mit den G7-Regierungschefs und…..