Aus der Rubrik ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Der türkische Präsident Erdogan zeigt sich unbesorgt über die angedrohten US-Sanktionen und die jüngste Drohungen aus Washington betreffend Annullierung der Teilnahme der Türkei am US-F-35-Programm. Erdogan befindet sich in Moskau auf einer Art “Einkaufstour”, während Russland gerade die zweite Runde der S-400-Komponenten nach Ankara liefert.

Dienstag, 27. August 2019: Sukhoi Su-57 Kampfflugzeug der fünften Generation wird von Erdogan während der MAKS-2019 International Aviation and Space Show in Zhukovsky, außerhalb von Moskau inspiziert. Bildquelle: AP

Ein aufschlussreiches Foto das zeigt wie Präsident Putin dem türkischen Präsidenten Erdogan das Cockpit eines Sukhoi Su-57 Stealth-Kampfjets erklärt. Die Türkei zieht angeblich den russischen fortgeschrittenen Kampfflieger als “Alternative” zur F-35 vor, falls der blockierte Transfer der von Lockheed gebauten Flugzeuge dauerhaft anhalten wird.

Erdogan fragt Putin, ob der neue russische Kampfflugzeug Su-57 zum Verkauf steht. Putin antwortet: “Ja, man kann den kaufen”. Beide lachen.

#Erdogan asks #Putin whether the new Russian fighter jet Su-57 is for sale. Putin answers: “Yes, you can buy”. Both laugh. pic.twitter.com/ujUGVxzLp2

— Ali Özkök (@Ozkok_A) 27. August 2019