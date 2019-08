Das ist Prinz Andrew, die mächtigste Figur im Epstein-Skandal

Secretary of Defense – https://www.flickr.com/photos/secdef/6439944255 Prince Andrew and Leon E. Panetta CC BY 2.0

Prinz Andrew, der Duke of York, hat die britische Königsfamilie in eine schwere Krisen gestürzt durch seine Freundschaft mit Jeffrey Epstein, der kürzlich durch einen angeblichen Selbstmord in Haft verstarb. Epstein und seine anderen Freunde konnten dem Macht-Status von Andrew nicht einmal ansatzweise das Wasser reichen, was den allermeisten Menschen völlig unbekannt ist.

Würde Andrew nun in die USA einreisen, könnte er von Ermittlern befragt und von Anwälten behelligt werden, die ihn des sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen beschuldigen. Prinz Andrew will angeblich mit dem FBI über Epstein reden, falls verlangt. Aber wohl nur aus der Distanz und über 10 Anwälte und…