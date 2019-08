Gretas Milliardäre

Illustration by @artbyneva on Instagram

Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg pflegen Politiker einen Populismus der besonderen Art: Kein Unsinn ist ihnen peinlich genug, um mediengerecht auf Stimmenfang zu gehen. Ein Beispiel: Verbot von Negativzinsen. “Mit der Nummer können Olaf Scholz (SPD) und Markus Söder (CSU) auftreten. Nicht Kabinett, sondern Kabarett. Das Publikum würde sich vor Lachen krümmen”, kommentiert die Börsen-Zeitung und legt nach: Der Staat als Hauptnutznießer der EZB-Niedrigzinspolitik habe allein in Deutschland 368 Milliarden Euro an Schuldzinsen eingespart, während den deutschen Sparern 300 Milliarden Euro vorenthalten wurden. “Aus Sicht der Sparer wirkt die Niedrigzinspolitik de facto wie eine gigantische Kapitalertragsteuer.”

Kaum sind Scholz und Söder in Deckung gegangen, kommt aus SPD-Kreisen der Vorschlag, eine Vermögensteuer einzuführen. Dabei sind bislang alle Versuche dieser Art gescheitert, weil – wie auch immer man Vermögen definiert – der Mittelstand als tragende Säule der deutschen Wirtschaft betroffen wäre. Und ginge es nach einigen Politikern aus SPD und Linken, sollten…..