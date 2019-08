Salvinis Senatsrede | Regierungskrise in Italien | Conte & Merkel Skandal

Die, letzte Woche in Italien veröffentlichten Aufnahmen einer privaten Unterhaltung zwischen Giuseppe Conte & Angela Merkel, aufgenommen im Januar, an der Bar des 2019er Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, machen überdeutlich was für ein falsches EU- und Deutschland Anbiederungsspiel Conte hinter dem Rücken von Matteo Salvini spielte.

In der einer griechischen Tragödie ähnelnden Senatsdebatte vom 20. August, bei der Premier Conte zuerst Salvini mit heftigen Vorwürfen bedachte und den lombardischen Innenminister als unverantwortlich und autoritär geisselte und schliesslich seinen Rücktritt bekannt gab, hatte es Salvinis gepfefferte Antwort wirklich in sich…