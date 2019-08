Dr. Markus Krall, Volkswirt und Bestsellerautor wird am 24.8. in Berlin über seine Prognose, dass „Europa vor dem Crash“ steht und wie „das Bankensystem uns um die Ohren fliegt“, vortragen. Über 400 Teilnehmer aus der bürgerlichen – also konservativen, liberalen, christlichen – Szene aus ganz Deutschland werden erwartet.

