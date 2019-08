Warum flog Bill Gates mit Epsteins “Lolita Express” ?

Der ehemalige Microsoft-Vorsitzende Bill Gates kann dem Epstein-Sumpf eventuell doch nicht entkommen, nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass der Milliardär mit Jeffrey Epstein auf seiner berüchtigten “Lolita Express” Boeing 727 im Jahr 2013 mit geflogen ist und das vier Jahre nachdem Epstein wegen Pädophile seine Zeit im Gefängnis abgesessen hatte.

Die “Flugaufzeichnungen zeigen, dass Gates am 1. März 2013 mit Epstein vom Teterboro Airport in New Jersey nach Palm Beach geflogen ist, einem der wenigen Flüge in diesem Jahr, bei dem der Pilot Larry Viskoski den Namen eines Passagiers aufgeschrieben hatte”.

Wenn Sie sich also jemals gefragt haben: “Würde Bill Gates mit dem Privatflugzeug eines verurteilten Pädophilen fliegen?”, ist die Antwort ein klares Ja.

Und es ist bekannt, dass die beiden schon früher Zeit miteinander verbracht hatten, vor allem beim jährlichen Edge Dinner, das jedes Jahr Milliardäre aus der ganzen Welt begrüßt, um zusammen zukommen und über die Fortschritte zu diskutieren, die sie in den Bereichen Mathematik, Wissenschaft und Technologie erzielen. So daylimail

Darüber hinaus wurde Gates’ ehemaliger Wissenschaftsberater Boris Nikolic, ein 49-jähriger Risikokapitalgeber, als Vollstrecker von Epsteins Testament benannt – etwas, von dem er sagt, dass er “schockiert” war.

“Ich wurde in diesen Angelegenheiten nicht konsultiert und habe keine Absicht, diese Pflichten zu erfüllen”, sagte Nikolic gegenüber Bloomberg.

Epstein behauptete, ein Finanzberater für Gates zu sein, aber ein Vertreter des Milliardärs hat es geleugnet.

Zu den weiteren berühmten Persönlichkeiten, die an Bord der Lolita Express flogen, gehören der legendäre Nachrichtensprecher Walter Cronkite, der Architekt Peter Marino und natürlich Bill Clinton, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Chris Tucker und Prince Andrew.