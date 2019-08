Verbotenes Spielzeug für Kampfpiloten

Bild: Addendum

Der 1. Oktober 2013 war ein besonders erfolgreicher Tag für die AMST Systemtechnik mit Sitz in Braunau am Inn. Endlich hielt der hochspezialisierte Hersteller von Trainingsgeräten und Flugsimulatoren für die Luftfahrtindustrie einen lange ersehnten Bescheid in Händen, der ein lukratives Geschäft mit Myanmar erlaubte. Gesamtvolumen: 9,95 Millionen Euro. Dafür sollten der zivilen Luftfahrtbehörde des südostasiatischen Landes drei maßgeschneiderte Trainingsgeräte geliefert werden: