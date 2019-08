Syrien – Kriegsbericht vom 22. August 2019: Der Befreiung Khan Sheikhouns folgt die des Kessels in Nord-Hama

Am 21. August hat die Syrisch Arabische Armee (SAA) gemeinsam mit den Tiger-Kräften die Stadt Khan Sheikhun und das Umland von Tal Taeri befreit und im Anschluß die dort verbliebenen Milizen in Nord-Hama vollständig eingekreist.

Sowohl die Hochburgen von Hayat Tahrir al-Sham, , Lataminah, und Morek, als auch die dort angrenzenden Ortschaften Lahaya, Markaba, Latnin und Sayad, sind nun vollständig von ihren radikalen Pendants in der Deeskalationsszone in Idlib abgetrennt. Ein von türkischen Soldaten besetzter Beobachtungsposten in Murak befindet sich ebenfalls in diesem Kessel.

Die an einer die Städte Damaskus und Aleppo verbindenden Autobahn…..