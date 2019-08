Ich bin schockiert als ich dieses Bild sah. Wo steuert unsere Gesellschaft hin? Kennen wir noch Grenzen. Was muss im Kopf eines Kindes vorgehen? Ich bin dafür das jeder sein leben Leben soll wie er will. Aber muss es in aller Öffentlichkeit sein.

Liberal, tolerant, offen, frei. Diese Werte, die ich lange für gut geheißen habe,

und sie auch genossen habe, sie verteidigt hätte. Doch nun. Was ist passiert? was geht da vor? So langsam ist es unübersehbar an welchem Punkt dieses Thema angekommen ist. Hat der moderne Mensch noch eine Moral? Eine Ethik? Weis er was das ist? Moral? Ethik? Werte? Wo hört die Freiheit auf und beginnt das Tabu? Gibt es noch Grenzen? Soll alles grenzenlos sein? Die totale Toleranz ohne Rücksicht und Scham?

Bild: Pride Montreal