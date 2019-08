MH 17 – Auf der Suche nach der Wahrheit in Kuala Lumpur

MH 17: THE QUEST FOR JUSTICE“ war der Titel der Konferenz, die am 17. August 2019 in Kuala Lumpur stattgefunden hat. Veranstaltungsort war das Audi-Max der „International Islamic University Malaysia“ und sie wurde international organisiert von JUST, PGPF und CRG. Die Angst vor der Wahrheit über den Abschuss der MH 17 ist offensichtlich so groß, dass sich die niederländische Regierung einen schweren diplomatischen Affront gegenüber Malaysia geleistet hat.

Als ehemaliger Lufthansa-Kapitän und Autor, der sich von Anfang an sehr intensiv und kritisch mit dem „Fall MH 17“ beschäftigt hat, wurde mir die Ehre zuteil, zu dieser Konferenz nach Kuala Lumpur eingeladen zu werden. Hier konnte ich vor einem interessierten Publikum und zahlreichen Journalisten meine Expertise vortragen und zur Erhellung einiger ungeklärter Fragen beitragen. Hier weiter…..