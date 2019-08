Die russisch-europäischen Beziehungen sollten nicht in der Luft hängen

Die giftige Flut aus anti-russischer Propaganda und falschen Informationen schwillt weiter an, und für jene, die sich wünschen, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und Westeuropa verbessern würden, ist das deprimierend. Die Lage ist noch trostloser, wenn man bedenkt, was sich am Himmel abspielt. Denn in jüngster Zeit kam es zu einigen interessanten Zwischenfällen.

Als erstes war da die Belästigung eines russischen Passagierflugzeugs, eine Tu-154, die für ihren Flug über der Ostsee eine Flugplan aufgegeben hatte und am 13. August von Kaliningrad nach Moskau unterwegs war, als sie in internationalem Luftraum von einer in Litauen stationierten F-18 der NATO abgefangen wurde. Einer der Passagiere war Sergei Shoigu, Russlands Verteidigungsminister. Dies war das zweite Mal, dass ein Flugzeug mit ihm an Bord von NATO-Jets bedrängt wurde. So schreibt Stars and Stripes: „Ein ähnlicher Vorfall geschah 2017, als eine polnische F-16 sich über der Ostsee dem Flugzeug Shoigus näherte und von einem russischen Jet abgedrängt wurde.“

Die Berichterstattung der NATO über diese Geschichte ist unverantwortlich. Fox News zitiert eine NATO-Vertreter, der sagte: „Ein russisches Flugzeug, das von mindestens einem russischen Kampfflugzeug begleitet wurde, wurde heute über der Ostsee verfolgt. Jets der NATO Baltic Air Policing Mission sind aufgestiegen, um das Flugzeug, das nah am alliierten Luftraum flog, zu identifizieren. Nach der …..