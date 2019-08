Entlarvt! USA haben die Welt angelogen!

Die USA haben sich selbst entlarvt !!!



Die USA haben sich heute selbst entlarvt. Das Pentagon hat ein Video von einem erfolgreichen Abschuss eines landbasierten und bis vor 2,5 Wochen noch verbotenen Marschflugkörpers gezeigt, der ihren eigenen Angaben nach deutlich weiter als 500 km flog. Laut dem von den USA zum 01.08.2019 selbst gekündigten INF-Vertrag durften die USA seit 1987 (also 32 Jahren!) weder solche Raketen besitzen, noch testen, noch ausarbeiten.

Russland weist die Welt darauf hin – dass es nicht möglich ist solche Raketensysteme binnen 2,5 Wochen (also seit dem US-Ausstieg aus dem INF-Vertrag) zu planen, auszuarbeiten, zu konstruieren, testweise zu bauen, zu testen und schließlich voll funktionsfähig einzusetzen. Schlussfolgernd haben die USA den INF-Vertrag seit Jahren verletzt – und diese Raketen geplant, ausgearbeitet und hergestellt – gleichzeitig aber Russland medienwirksam der Vertragsverletzung beschuldigt.

Russland weist die restliche Welt auch darauf hin, dass die USA solche Raketen-Abschluss-Systeme bereits in Rumänien und in Polen aufgestellt und in Betrieb genommen hat.



Video hier