5G verändert die Gesellschaft nachhaltig

Der neue Kommunikationsstandard 5G soll Dinge weltweit untereinander in Echtzeit verbinden. Eine sichere , effektive und skalierbare Technologie. Übertragungen bis zu 10 Gigabit sind denkbar. 5G ist intelligenter als die heutigen Netze. Das beutete aber auch, dass nicht jede Information, die digital transportiert wird, gleich wichtig ist. Es kommt dadurch zu einem Network Slicing, das Prioritäten steuert und so auch Bandbreiten zuteilt. Das funktioniert aber nur in einem 5G Netz. So gibt es mehrere Netzschichten. Die eine sorgt für enorm viel Bandbreite…..

