China, der neue “Bad Boy” des westlichen Mainstreams

Quelle: AFP © Manan VATSYAYANA

Vom Partner zum Regime ist es im westlichen Mainstream oft nur ein kurzer Weg. Schon bemüht man für Hongkong historisch Unvergleichbares wie Tian’anmen, um Dramatik und Druck auf China zu steigern. Ausgeblendet wird dabei die eigene Brutalität bei ähnlichen Protesten.

Die Proteste in Hongkong füllen gerade die Nachrichtenseiten unserer Medien wie kein zweites Thema. Der Großteil der Artikel stellt das, was in der chinesischen Finanzmetropole derzeit geschieht, als einen Kampf von tapferen und friedlichen Demonstranten gegen eine repressive Staatsmacht dar, die ihnen ihre Rechte wegnehmen möchte. Manche Artikel werden sogar so dargestellt, dass der Eindruck entstehen könnte, dass China Hongkong irgendwie überfallen möchte, ganz so, als ob es sich bei der Stadt um ein extraterritoriales Staatsgebiet handelt. Erst im……..