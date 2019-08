Ist das geopolitische Schlacht/Schachbrett jetzt digital?

Geopolitik basiert auf der Natur von Politik und Beziehungen, die durch die realen Räume, in denen wir leben, definiert werden. Im Laufe der Zeit haben sich diese Räume dank der Technologie verändert und sind viel enger geworden. Die Meere, die früher eine Bodeninvasion unmöglich machten, sind auf einem Planeten, auf dem ein Atomschlag an jedem Ort der Welt innerhalb weniger Stunden treffen könnte viel kleiner geworden. Die Technologie hat auch neue Räume eröffnet, auf denen eine geopolitische Logik angewendet werden kann. Tatsächlich gibt es einen überraschenden Zusammenhang zwischen dem Aufbau der gegenwärtigen Militärlandschaft der Welt und ihrer digitalen geopolitischen Landschaft, und das ist kein Zufall.

Wenn wir uns eine “Hard Power”-Karte der Welt ansehen, die die uns die rauen Standorte ausländischer Militärbasen, insbesondere der NATO zeigt, dann sehen wir ein sehr klares Bild von der geopolitischen Landschaft unseres Planeten.

Bild: elegraph.co.uk (via Pinterest)

Wir sollten nicht so naiv sein zu denken, dass die NATO und Russland die Adressen an alle ihre Stützpunkte an die Medien weitergeben, damit sie schöne Infografiken für Google zusammenstellen können. Außerdem geschieht der Wandel schnell und die US-Basis in Kirgisistan, die oft auf solchen Karten dargestellt wird, wurde bereits geschlossen, aber im Allgemeinen können wir ein Hard Power-Bild der Welt mit den folgenden Merkmalen sehen.

Die NATO dominiert die Mehrheit der Erdoberfläche um Russland und China herum.

China ist die zweitstärkste Wirtschaftsnation der Welt, projiziert aber nicht viel Macht über ihre Grenzen hinaus, hat aber in sich selbst eine sehr solide Kontrolle.

Russland versucht, die Macht über die Grenzen hinaus zu projizieren, vor allem aber in Bezug auf die Gebiete, die er als Strafe für den Verlust des Kalten Krieges verloren hat. Russland hat eine Spanne, aber es ist sehr begrenzt.

Nun vergleichen wir dieses Hard Power-Layout und vergleichen es mit Karten der digitalen Welt (ein Aspekt von Soft Power), um zu sehen, ob das Bild anders aussieht, beginnend mit der beliebtesten Suchmaschine / meistbesuchten Website.

Die Suchmaschinen der Welt: Klick Bild für größer

Bild: Internet Geographies at the Oxford Internet Institute (via Cogney Digital Marketing)

Bild: indy100 (The Independent)

Bild: The Atlantic

Obwohl es in der Theorie keinen Zusammenhang zwischen militärischer Macht und Suchmaschinen/Top-Sites geben sollte, können wir hier sehen, dass die gleichen Tendenzen der Hard Power Karten in der digitalen Welt zutreffen. Es ist schwer zu übersehen, dass auf allen Karten des gesamte Globus von der digitalen Präsenz der “NATO” (Google, Facebook, Youtube) mit Russland und China als zwei eklatante massive Blips auf dem Radar abgedeckt wird, die ihre eigenen, selbst entwickelten Dienste viel mehr nutzen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Nutzung von sozialen Netzwerken in den letzten zwei Jahren werfen, um zu sehen, ob die Korrelation auch zutrifft.

Bild: Vincos

Bild: ECSM Digital Marketing

Obwohl die Infografiken ein wenig widersprüchlich sind, sehen wir wieder einmal eine allgemeine Tendenz, dass die Welt von der NATO verschluckt wird, wobei sich China hinter seiner großen Firewall versteckt und Russland versucht, sich zumindest über verlorenes Territorium zu projizieren. Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Iran und Nordkorea auch bei den sozialen Netzwerken sehr trotzig erscheinen. Wieder scheinen diese Karten mit unserem Hard Power World Layout übereinzustimmen.

Wenn wir einen Blick auf globale Online-Inhalte werfen, dann sehen wir eine weitere Korrelation, auf die die Russen sehr stolz sind.

Der Sprachgebrauch im Internet.

Obwohl die Russen eine kleine Bevölkerung sind, generieren sie den zweitgrößten sprachlichen Teil der Inhalte auf der ganzen Welt. Dies ist nur ein winzig kleiner Teil hinter der NATO-Größe, aber es zeigt immer noch einen Trend, dass geopolitische Macht durchaus auf den digitalen Raum übertragen werden kann. Spanisch und Arabisch sind absolut massive Sprachgruppen, die geopolitisch gesehen fast keine (harte) Macht haben und somit hinter Russland weit zurückliegen. China stellt seinen eigenen Inhalt für sich selbst her, so dass seine Isolation diese Zahlen verzerren kann. Wenn wir alle Online-Inhalte einschließlich des internen Materials in China überprüfen würden, würde es sicherlich auf Platz 2 stehen.

Was sagt uns das alles?

Obwohl es möglich ist, dass diese Tendenzen nur Zufälle oder schlechte Daten sind, scheint es, dass es eine echte Korrelation zwischen Hard Power plus der geopolitischen Landschaft der Welt, in der wir leben, und der Soft Power/digitalen Landschaft gibt.

Dies könnte bedeuten, dass, geopolitische Siege im traditionellen Sinne in der digitalen Landschaft reflektiert werden können und es möglicherweise wahr sein kann, dass Siege in der digitalen Landschaft beginnen sollten, die dann wirklich die traditionelle geopolitische Weltkarte beeinflussen. Das bedeutet, dass die digitale Front nicht weniger Aufmerksamkeit und Finanzierung erhalten sollte als die physische Hard Power Front.

Für das Überleben der aufstrebenden Großmächte Russland und China ist es wichtig zu verstehen, dass ihre Medien-/Digitalpräsenz offenbar genauso wichtig fürs überleben sind wie ihre militärische. Wenn wir uns das Internet ansehen, sehen wir eine langsam zusammenbrechende und doch immer noch monopolare Welt mit zwei aufsteigenden Herausforderern (und ein paar anderen Ausreißern mit begrenzter Macht, aber dem Wunsch nach Freiheit). Die Zerschlagung des monopolaren Zustandes ist in der Theorie viel billiger, einfacher und weniger riskant im digitalen Raum. Wenn Russland und China wirklich eine multipolare Welt wollen, steht die Schlüsselfront wahrscheinlich auf dem großen Online-Schachbrett der digitalen Medien und genau dort müssen sie in ihre Zukunft investieren. Diese Investition muss alles umfassen, von Suchmaschinen, Online-TV/Videoinhalten bis hin zu Videospielen, Programmen und Betriebssystemen.