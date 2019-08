Er glaube nicht, dass Kritik an der israelischen Regierung mit Antisemitismus gleichgesetzt werden sollte. Das erklärte am Dienstag der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders. «Als jemand, der wie ich stolz jüdisch ist, ist es nicht antisemitisch, kritisch der rechtsgerichteten Regierung Netanyahu gegenüber zu sein», sagte Senator Sanders an einem Treffen in New Hampshire. Der Fehler liege nicht ausschliesslich bei…..