Die Boulevardzeitung The New York Post hat die Freundin und Zuhälterin von Jeffrey Epstein in Los Angeles aufgespürt, gar nicht versteckt, sondern für alle zu sehen in einem Hamburger-Laden beim Essen. Ghislaine Maxwell (57) sass da und vertilgte einen Burger mit Pommes und einem Shake al fresco im In-N-Out Burger am Montag. Liegt in der Nähe des Flughafens von Los Angeles.

Dabei hat sie das Buch gelesen: “The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of CIA Operatives”, eine Reportage vom Journalisten Ted Gup. Interesant, denn das Buch ist ein nationaler Bestseller. Es ist eine……