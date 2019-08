Mainstream schweigt über das Bild von Bill Clinton im Kleid

Der gleiche Künstler der das Bild von Bill Clinton im Kleid zeichnete, hat auch dieses Bild von Präsident Bush wie er mit Flugzeugen spielt gemacht. Schau auf die umgefallenen Steine! Eine Anspielung auf 9/11 wie Bush es als Spielzeug benutzt.

The same artist of the picture of Bill Clinton in drag made this picture of President Bush. – 2 planes

– 2 collapsed towers#Epstein pic.twitter.com/G6OmkZfM72 — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 15. August 2019

Das Originalbild heißt “Parsing Bill” und stammt von der australisch-amerikanischen Künstlerin Petrina Ryan-Kleid. Unklar ist, ob Epstein das Original gekauft hat oder einen Druck aufbringen ließ. Ryan-Kleid stellte für ihre Diplomausstellung aus, als sie 2012 an der New York Academy of Art mit einem Master of Fine Arts abschloss.

Bild: guestofaguest.com

Das Bild näher betrachtet, zeigt zwei Skorpione als Schnürsenkel. Was auch immer das bedeuten mag.

He also has two scorpions by his feet.. pic.twitter.com/Ku1TaVe7ad — AnoN 🇺🇸 (@AnoNQcue) 15. August 2019

Das Bild von Bill Clinton zeigt bei näherer Betrachtung ein Gesicht im Kleid.

Do you see faces in the dress? Look closely pic.twitter.com/ls9cnmicmh — Lori 🇺🇸⭐️⭐️⭐️ (@CrimsonTide2020) 15. August 2019

Das Bild wurde bei Epstein gesehen. Besaß Epstein ein “extrem sexuelles” Porträt von Bill Clinton in einem blauen Kleid?