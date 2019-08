Entfernt sich die Türkei von der NATO?

In der Türkei putschte das Militär 1960, 1972 und 1980. Jedesmal wurde das Land um Jahre zurück geworfen, unter den Militärs wurden die Weichen neu gestellt und Reformen zu Gunsten des Neo-Liberalismus durchgeführt. Nach der Machtübernahme durch die AKP wurde mit der Militärführung kurzer Prozess gemacht in der Hoffnung, dass nun keine Gefahr mehr vom Militär ausgeht. Dann folgte am 15. Juli 2016 ein “Halb-Putsch“, von wem auch immer geplant.

Die Angst vor einem erneuten Putsch war immer da und die USA hatte bei jedem Militärputsch ihre Finger im Spiel. Erdogan ist das bewusst, seit langem hatte er ….