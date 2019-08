Schweiz und die EU: Fakten zum Rahmenabkommen

EU-Recht hebelt unsere Gesetzgebung aus. Das betrifft: den Föderalismus, die Sozialversicherungen, die Subventionen,die Steuern, die Zuwanderung, die

Löhne, den Umwelt- und Tierschutz, den Verkehr, die Energie. Und wir wissen

heute nicht, was alles noch kommt – wir kaufen buchstäblich die Katze im Sack.

Das Abkommen spricht zwar nicht von einer «automatischen», aber von einer

«dynamischen» Übernahme von EURecht. Tönt gut. Bei neuen EU-Gesetzen

dürfen wir sogar mitdiskutieren, mitentscheiden aber nicht. [Art. 12] Neues EURecht

müsste umgehend in die schweizerische Gesetzgebung einfliessen.

[Art. 13] Die EU gewährt etwas Zeit, damit zum Beispiel noch ein Referendum zum

neuen EU-Recht durchgeführt werden könnte. [Art. 14]

Wenn aber aufgrund eines direktdemokratischen Entscheides die

Übernahme von EU-Recht abgelehnt wird, spricht die EU Strafen aus!

Artikel 22 des Abkommens definiert eine «Guillotineklausel». Wenn die

Schweiz nicht den Vorgaben Brüssels entspricht, werden in letzter Konsequenz

gekündigt:

1. das betroffene bilaterale Abkommen,

2. das ganze Rahmenabkommen selber,

3. alle bilateralen Marktzugangsabkommen.

Damit werden wir endgültig erpressbar und geben die direkte Demokratie auf.

Unser direkt-demokratisches System mit dem Bürger als Souverän und

dem letzten Wort beim Bürger verträgt sich schlicht und einfach nicht mit der dynamischen Rechtsübernahme.

Abkommen können zu Streit führen. Heute werden Schwierigkeiten zwischen

der Schweiz und der EU in «Gemischten Ausschüssen» diskutiert. Vertreter der

Bundesverwaltung und der EU-Kommission suchen nach Lösungen. Das

funktioniert gut. Das Rahmenabkommen sieht vor, wenn die Gemischten Ausschüsse keine Lösungen finden, ein Schiedsgericht einzusetzen. Dieses besteht aus je der gleichen Zahl von Schiedsrichtern, die von der Schweiz und der EU ernannt werden.Wenn aber EU-Recht betroffen ist, und das ist meistens der Fall, muss das Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg um

seine Meinung (Auslegung) anfragen. Diese Meinung ist für alle verbindlich.

Das heisst, der EuGH hat so oder so das letzte Wort. [Artikel 9,10]

Fortsetzung folgt.

Via Die Schweiz gehört nicht in die EU!