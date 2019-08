Eskalation am Flughafen von Hong Kong

Der Polizist ließ sich seinen Schlagstock abnehmen und wurde dann damit angegriffen. Er zog seine Pistole und zielte auf Demonstranten. Erstaunlich das noch niemand getötet wurde.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz

Die von Großbritannien und USA unterstützten und gewaltbereiten “Protestler“ haben am Hong Konger Flughafen mindestens 2 Menschen als Geisel genommen. Einer davon ist ein Journalist der für die chinesischen Zeitung “Global Times“ tätig ist. Der andere ist ein einfacher Bürger, der ein Shirt mit einem Slogan zur Unterstützung der Hong Konger Polizei vom Flughafen auf seinen Flug gehen wollte. Geiseln werden gefesselt, vorgeführt und Medienwirksam gefilmt. Soll das ganze eine Provokation sein damit endlich mit harten Maßnahmen eingeschritten wird?

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92

