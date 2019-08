Eine unpassende Katastrophe

Foto: skeeze via Pixabay / CC0

Die Waldbrände in Sibirien sind eine Katastrophe, mit der sich offenbar niemand profilieren kann.

In einem Witz fragt der Chef seinen Angestellten, der in zerknitterter Kleidung zum Dienst kommt, ob er nicht bügeln könne. „Ich habe gestern Abend ein Dutzend TV-Programme angeschaut“, antwortet der Angestellte, „und überall wird über dasselbe berichtet. Dann habe ich das Radio angeschaltet, aber auch da läuft auf allen Sendern das Gleiche. Genauso im Autoradio. Also dachte ich mir, das Bügeleisen anzuschalten, lohnt sich nicht mehr.“

In der Tat bleibt das Bügeleisen heute das letzte Gerät, das wir noch anschalten können, ohne mit Tausenden und Abertausenden Meldungen über die schon morgen kommende Klimakatastrophe planetaren Ausmaßes bombardiert zu….