Deutschland droht ein massiver Polizisten-Mangel

In den nächsten fünf Jahren wird jeder fünfte Polizist in Deutschland in den Ruhestand gehen. Es mangelt an (qualifiziertem) Nachwuchs.

Wie eine vertrauliche Umfrage der Sicherheitsbehörden in Deutschland verdeutlicht, sieht sich die Bundesrepublik bald schon mit einem starken Polizistenmangel konfrontiert. Bis zum Jahr 2024 werden demnach etwa 55.400 der insgesamt rund 270.000 Beamten in den Ruhestand gehen. Dies berichtet die „Bild am Sonntag“.

Die Erhebung zeigt auch: In den Ländern wird die Zahl der Pensionierungen….