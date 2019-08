USA ziehen Truppen aus Nordsyrien zurück und machen den Weg frei für türkische Operation

Heute sind Details der Einigung zwischen der Türkei und den USA zur türkischen Pufferzone in Syrien bekannt geworden.

Ich habe gestern berichtet, dass die Türkei eine Pufferzone im Nordosten Syriens einrichten will, wo die von den USA unterstützten Kurden von PKK-Tochterorganisation YPG herrschen. Die Türkei will so die militärische Unterstützung für die aufständischen Kurden im eigenen Land eindämmen.

Darüber hatte es Streit zwischen den USA und der Türkei gegeben, der am Mittwoch mit einer Einigung endete. Heute hat die Türkei gekannt gegeben, dass die US-Soldaten aus dem Gebiet abziehen und so den Türken den Weg frei machen.

Überflüssig zu erwähnen, dass Syrien dagegen protestiert hat, dass die Türkei und die USA einfach so über eine Besetzung von Teilen Syriens……