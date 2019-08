Tote Kanarienvögel

“Viele Leute denken, dass der Kampf um Amerika bereits verloren ist. Sie könnten nicht falscher liegen. Das ist erst der Anfang des Kampfes für Amerika und Europa. Ich fühle mich geehrt, diesen Kampf anzuführen, um mein Land vor der Zerstörung zu bewahren.”

So beendete der El-Paso-Killer seinen weißen Vorherrschaftsroman, den er ins Internet stellte, kurz bevor er “hineinging” und 22 “Eindringlinge” tötete, die am vergangenen Wochenende in einem Walmart-Shop einkaufen waren. Und, wie jeder weiß, ging einen halben Tag später ein anderer bewaffneter Wahnsinniger, der eine Körperrüstung trug und eine Halbautomatik trug, auf einen Schießtrip vor einer Bar in Dayton, Ohio, und tötete neun und verletzte 26. Und ein paar Tage davor tötete ein Bewaffneter drei Menschen, darunter zwei Kinder, bei einem Fest in Gilroy, Kalifornien.

Gibt es sonst noch etwas Neues? Sollen wir die Nationalhymne singen?

Etwas ist schrecklich falsch in diesem Land mit fast 400 Millionen Schusswaffen – falsch über eine Lösung durch Waffenkontrolle oder erhöhte Sicherheitsmaßnahmen hinaus … in Einkaufszentren, Schulen, Knoblauchfestivals, Kirchen, Tempeln, Synagogen und überall sonst. Amerikaner töten sich gegenseitig bei durchschnittlich einer Massenerschießung pro Tag. Wie ist das möglich? Welches Gift durchdringt die soziale Infrastruktur?

Vor fast sieben Jahren, nach den schrecklichen Schüssen in der Sandy Hook Grundschule, nannte der Soziologe Peter Turchin die……