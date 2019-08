Das Massaker von Kundus in Afghanistan und ungezählte Tote im Zusammenhang mit deutschen Kriegseinsätzen sind nicht genug. Jetzt muss es die „eigene“ Atombombe sein. Als Konsequenz aus der wenig ruhmreichen deutschen Kriegsgeschichte, wollen deutsche Vordenker wie der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, noch eins draufsetzen. Deutschland soll mehr „Verantwortung“ in der Welt übernehmen. Durch Millionen ausgelöschte Leben von Kindern, Frauen und Männern, verstümmelte und verstrahlte Menschen — oder durch die Drohnung mit einem solchen Inferno? Durch den radikalen Bruch mit einer Nachkriegsordnung, in der nicht umsonst der Atomwaffensperrvertrag zu den wichtigsten Säulen gehörte? Mit einer solchen Kamikaze-Politik werden vor allem Vernunft und Menschlichkeit atomisiert.