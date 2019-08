China: USA sollen andere Länder nicht ständig mobben

Hua Chunying, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.

China hat die USA verurteilt, weil es Peking wegen seiner Unterstützung Venezuelas gewarnt hat. Peking hat Washington aufgefordert, seine weltweiten Mobbingaktionen einzustellen.

Die chinesische Außenministeriumssprecherin Hua Chunying äußerte sich am Mittwoch in einer Online-Erklärung, die als Reaktion auf die Warnung des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton veröffentlicht wurde, dass China und Russland ihre Geschäfte mit der Regierung in Caracas einstellen müssen.

Die chinesische Sprecherin beschrieb die Äußerungen als „mutwillige Einmischung in die…..