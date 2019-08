Chelsea Manning: 400 Tage länger in Beugehaft und täglich 1.000 Dollar Strafe

Ein US-Bundesrichter entscheidet, dass Chelsea Manning für weitere 15 Monate in Beugehaft bleiben und täglich 1.000 Dollar Strafe zahlen muss. Sie will nicht gegen Julian Assange aussagen, der ebenso in Haft sitzt.

Solidaritätsbekunding gegenüber Chelsea Manning in Kanada. CC-BY-SA 2.0 Coastal Elite