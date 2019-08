Pädophile Elite: Beunruhigende Bilder aus Jeffrey Epsteins Villen (Videos)

Bilder der Durchsuchung von Epsteins Villa in Florida enthüllten viele beunruhigende Details.

Es läuft nicht gut für Jeffrey Epstein. Derzeit befindet er sich im Metropolitan Correction Center in Manhattan, das als das strengste Gefängnis der USA gilt. Epstein befindet sich im sichersten Bereich dieses Gefängnisses, in dem die Neonlampen niemals ausgeschaltet werden.

Die Insassen erfahren fast keine menschliche Interaktion, werden 23 Stunden am Tag in ihren Zellen festgehalten, und Überwachungskameras beobachten sie beim Duschen, beim Gang auf die Toilette, und wie sie alleine in ihren hermetisch abgeriegelten Zellen einsitzen.

Trotz dieser Tatsachen wurde Epstein in seiner Zelle “halb bei Bewusstsein, verletzt und in einer Embryohaltung” mit Striemen am Hals gefunden. Eine Woche später versuchen die Ermittler immer noch, die Ereignisse in Epsteins Zelle zu rekonstruieren, und das US-Bundesamt für Gefängnisse (BOP) weigert sich immer noch, sich zu dem Vorfall zu äußern.

Angesichts der Hightech-Überwachungsausrüstung im Metropolitan Correction Center sind die geheimnisvollen Umstände des Vorfalls bizarr.

Einige Nachrichtenquellen behaupteten, Epstein habe versucht, sich…..