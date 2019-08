Die Wirtschaft brummt. Sie tut dies vor allem dank tiefer Zinsen und der expansiven Geldpolitik der Notenbanken. So war es in den letzten zehn Jahren. Aber so kann es nicht mehr lange weitergehen. Das System gerät unweigerlich in eine Schieflage.

Dies in etwa die Analyse, mit der sich Ray Dalio soeben an die Öffentlichkeit gewandt hat. Der erfolgreichste Hedge-Fund-Magnat der letzten Jahrzehnte prophezeit, dass wir vor einem Paradigmenwechsel stehen. Viele Regeln, die seit der Finanzkrise galten, dürften bald überholt sein.

Weniger auf dem Sparkonto, mehr Wut

Denn das billige Geld entfaltet je länger, je weniger Wirkung…..