Amerika ist ein Schurkenstaat

Wenn Amerika gegen den Iran in den Krieg zieht, dann deshalb, weil wir ein Schurkenstaat sind, nicht sie. Die iranische Regierung ist eine bösartige Theokratie, die blutrünstige Regime unterstützt, aber die aktuelle Krise in Bezug auf ihr Atomprogramm ist eine ganz und gar von unserer Regierung verursachte. Die Trump-Administration war in ihrem ständigen Bestreben, alles, was ihr Vorgänger getan hat, in Frage zu stellen, die erste, die gegen das 2015 erzielte Atomabkommen verstoßen hat, und hat Sanktionen gegen den Iran erneut verhängt und vom Rest der internationalen Gemeinschaft verlangt, dies ebenfalls zu tun. Dies trotz aller Beweise dafür, dass der Iran das Abkommen eingehalten hat.

Jetzt schwimmen wir Amerikaner, immer die Nutznießer einer “freien Presse”, wieder in sensationellen Geschichten über “nicht explodierte Minen”, abgeschossene Drohnen und beschlagnahmte Öltanker. Die Konzernmedien haben in vielen….