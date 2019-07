Wer die Lufthoheit erringt, kann ein Land terrorisieren und schließlich beherrschen, ohne zunächst Bodentruppen einzusetzen. Das Vorgehen der USA in Ländern wie Irak und Libyen hat das gezeigt. Das Eindringen in den Iran begann mit einer vermeintlich unverwundbaren Drohne, die jetzt von einer iranischen Luftabwehrrakete abgeschossen wurde. Vergleichbares hatte es auch schon am Himmel über der damaligen Sowjetunion gegeben, wo vor 60 Jahren ein US-Spionageflugzeug abgeschossen wurde. Eine funktionierende Luftabwehr gehört zu den machtvollsten Hindernissen für die Weltherrschaftspläne der USA, wie Jochen Mitschka mit einem Streifzug durch die Geschichte belegt.