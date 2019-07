Wird Russland China beistehen, das US-Militär im Pazifik einzudämmen?

Russlands Absicht, aktiv an Chinas militärischer Eindämmungspolitik der USA in der asiatischen Region teilzunehmen, wurde bei der ersten gemeinsamen russisch-chinesischen Patrouille im Pazifik-Becken zum Ausdruck gebracht, laut einem militärischen Analytiker.

Der russische Waffenexperte an der Russischen Akademie der Wissenschaften, Vasily Kashin, deutet an, dass die Patrouille am 23. Juli von den russischen strategischen Bombern Tupolev Tu-95MS und Chinesischen Xian H-6K geleitet wurde, sowie von weiteren Flugzeugen inklusive Radar-ferngesteuerten Flugzeugen.

Nach Auffassung des Analytikers war der Zweck der Mission dieser Flugzeuge, die Aktionen der südkoreanischen und japanischen Luftstreitkräfte als Antwort auf das Auftauchen russischer und chinesischer Flugzeuge für die Nachrichtendienste……