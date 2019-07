Weltraumkrieg: Indien beginnt mit Übungen zur Verteidigung von Satelliten

Im Falle eines Krieges mit Pakistan oder China hat Indien festgestellt, dass die erste Domäne der Kriegsführung die Erdumlaufbahn ist.

Indische Nachrichten berichteten letzte Woche, dass die erste Weltraumkriegsübung des Landes am Donnerstag (25. Juli) auf die Verteidigung von Weltraumgütern im Falle eines bewaffneten Konflikts mit China ausgerichtet war.

Die zweitägige Kriegsübung mit dem Namen IndSpaceEx wurde von der indischen Armee „vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Kapazitäten Chinas im Bereich Weltraum und Anti-Weltraum“ durchgeführt, so „The Times of India“ (TOI).

„Wir müssen die effektive taktische, operative und strategische Ausbeutung an der letzten Grenze der Kriegsführung untersuchen. Wir können nicht weiter mit den Daumen drehen, während China nach vorne zoomt. Wir können es nicht mit China aufnehmen, müssen aber über Fähigkeiten zum Schutz unserer Weltraumgüter verfügen“, so die Zeitung unter Berufung auf einen namenlosen indischen Beamten.

Die Zeitschrift „The Diplomat“ bezeichnete die militärische Übung als ein „Tischkriegsspiel“, mit dem indische Kriegsplaner eine Doktrin entwerfen können, die Verfahren für Weltraumschlachten vorschreibt.

Die neueste Übung wurde nach einem Anti-Satelliten-Raketentest im März durchgeführt. Indien betonte, es habe ein Maß an „Abschreckungsfähigkeiten“ entwickelt, das den USA, Russland und China in nichts nachsteht.

„Wir arbeiten an verschiedenen Technologien wie gerichteten Energiewaffen (DEWs), Lasern, elektromagnetischen Impulsen (EMP) und Co-Orbital-Waffen“, sagte Dr. Satheesh Reddy, Vorsitzender der staatlich finanzierten Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DRDO) in einer Pressekonferenz nach dem Anti-Satelliten-Raketentest.

Anfang letzter Woche, am Montag, startete Indien seine Mondsonde Chandrayaan-2, die am Freitagmorgen erfolgreich ein zweites erdgebundenes Manöver zur Erhöhung der Umlaufbahn durchgeführt hatte.

„Indien hat Paranoia“ inmitten des rasanten Aufstiegs Chinas in vielen Bereichen der Kriegsführung, einschließlich des Weltraums, sagte Wei Dongxu, ein in Peking ansässiger Militäranalyst, der Global Times am Donnerstag.

Wei sagte, China verhalte sich weiterhin friedlich gegenüber Indiens Weltraumambitionen und lehne seine Militarisierung im erdnahen Orbit ab.

Das Pentagon hingegen gründete bereits im August 2018 seine Space Force, den sechsten Zweig der Streitkräfte. Dies war ein Wunsch von Präsident Trump.