Das Geheimnis der Reinkarnation & Wiedergeburt – Wer warst du in einem früheren Leben? Clemens Kuby

In vielen Kulturkreisen auf der Welt ist es seit Jahrtausenden selbstverständlich, dass der Tod eines Menschen nicht nur den Abschluss eines Menschenlebens besiegelt, sondern auch den Weg in eine neue Existenz ebnet. Die Rede ist von Reinkarnation – der Vorstellung, dass die Seele nach dem Tod in den Körper eines neugeborenen übergeht. Der preisgekrönte Filmemacher und Autor Clemens Kuby beschäftigt sich mit der Wiedergeburt in seinem neuen Film Looking for a Sign. Er arbeitete viele Jahre daran und zeigt anhand eines Fallbeispiels aus dem tibetischen Buddhismus die Realität der Reinkarnation.

