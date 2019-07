Vorauseilender Gehorsam verbietet Schweinefleisch in der Kita

Vorauseilender Gehorsam ist stets ein Ausdruck von Schwäche, Unterwürfigkeit, Kadavergehorsam und mangelndem Denkvermögen. Für Menschen mit normal ausgeprägtem Selbstbewusstsein ist ein derartiges Verhalten vollkommen unverständlich und in höchstem Maße peinlich. Gäbe es einen Preis für den peinlichsten Speichellecker des Jahres – Wolfgang Schäfer, Chef eines freien Kita-Trägers in Leipzig – hätte größte Chancen, die „Rostige Zunge“ zu gewinnen. Hat er doch entschieden, dass in den beiden Einrichtungen unter seiner Ägide jegliches Schweinefleisch vom Speiseplan gestrichen wird und ab sofort auch Gummibärchen verboten sind.

Wenn man diese Meldung zur Kenntnis nimmt, ist man erst einmal geneigt anzunehmen, dass in den beiden Kitas deutsche Kinder in der absoluten….