Thomas Mayer: Warum Politiker und Banker DEINEN Wohlstand zerstören

Ist unser Geld kaputt? Wir fragen nach beim Banken-Insider und Volkswirt Thomas Mayer. Der Experte fordert eine neue Ordnung des Geldes! Und er fordert vor allem Freiheit und einen fairen Wettbewerb zwischen Währungen! In diesem Video erfährst du, wie Geld überhaupt entsteht und was es ist. Warum Fiat-Währungen und Kredite so gefährlich sein können und warum der Gold-Standard abgeschafft wurde … er äußert sich auch zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin und Libra und zeigt eine Lösung auf, wie sich die Schulden massiv reduzieren lassen könnten …

