Theresa May verabschiedet sich mit einem Angriff gegen Putin, ein verzweifeltes Ablenkungsmanöver von ihrem eigenen Scheitern

Es wurde als ihre letzte große Rede angekündigt, bevor sie ihr Amt als Premierministerin aufgab, und Theresa May konzentrierte ihre Bedenken gegen Russlands Präsident Wladimir Putin, dem sie „zynische Fälschungen“ vorwarf und ihren Nachfolger ermahnte, sich dem russischen Führer „entgegenzustellen“.

Wenn man ihr schmachvolles Scheitern als Premier beim Brexit-Fiasko bedenkt, so scheint es eine seltsame Themenwahl für ihre Rede letzte Woche bei der Londoner Denkfabrik Chatham House gewesen zu sein. Ihre Rede drehte sich um das breitere Thema der aufkeimenden „populistischen Politik“ in den USA und in Europa. Und sie hat versucht, Putin als archetypische finstere Figur zu porträtieren, der die populistische Gefahr gegen die „liberale“ demokratische Ordnung schürt.

An einer Stelle behauptete May: „Niemand, der die Lebensqualität oder den wirtschaftlichen Erfolg liberaler Demokratien zwischen Großbritannien, Frankreich, Deutschland mit der Russischen Föderation vergleicht, würde zu dem Schluss kommen, dass unser System obsolet sei.“

Dies sollte ein Gegenangriff auf ein Interview sein, das Putin während des G20-Gipfels in Japan der Financial Times gab. Bei einem längeren…..