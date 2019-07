Goldpreis: Das darf jetzt nicht passieren!

Der Goldpreis hat sich nach seinem Ausbruch über den Widerstand von $ 1.420 nicht weiter absetzen können. Droht jetzt erneut ein Rückschlag? In dieser Woche stehen noch einige interessante Termine an.

Goldpreis: $ 1.420 wieder umkämpft

Der Goldpreis notierte am heutigen Vormittag um 10 Uhr bei $ 1.419/Unze (FOREX). Das entsprach 1.268 Euro. In der vergangenen Woche wurde mit $ 1.420 ein bedeutender kurzfristiger Widerstand überbrückt. Der Kurs des Edelmetalls konnte sich aber nicht weiter nach oben absetzen. Am Montag wurde die Goldunze am….

….passend dazu….

Das einzige Gold, das die USA zeigen – Ein Durchlauftresor in West Point Ab und zu ermöglichen die US-Medien kleine Einblicke in die Goldreserven des US-Finanzministeriums, die in der U.S. Mint gelagert werden. Obwohl diese Berichterstattung nie etwas des Goldes, das in “tiefer Lagerung” sein soll, dokumentiert, enthält sie doch genug ‘Anspielungen, damit die breite Öffentlichkeit die Begriffe “Goldlagerung” und “US-Regierung” miteinander verbindet und danach zu ihrem Alltag zurückkehrt; unter der Annahme, dass die USA die größten strategischen Goldreserven der Welt besitzen. Auffallend ist, dass diese Medienbeiträge, die in den Mainstream-……