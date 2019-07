Oliver Stones Interview mit Wladimir Putin

Oliver Stone hat mit Präsident Wladimir Putin ein Interview geführt. Hier ist die Übersetzung des freigegebenen Transkripts.

Oliver Stone: Ja. Sie wissen also, dass Russland in letzter Zeit offensichtlich immer wieder der Einmischung in die Wahlen 2016 beschuldigt wurde. Soweit ich weiß, gibt es keinen Beweis, er ist nicht aufgetaucht. Jetzt wird in den USA eine Untersuchung über die Einmischung der Ukraine in die Wahlen eingeleitet. Es scheint, dass es eine sehr verwirrende Situation war, und Poroschenko scheint sehr stark für Clinton und gegen Trump gewesen zu sein.

Wladimir Putin: Ja, das ist kein Geheimnis.

Oliver Stone: Glaubst Sie, es gab Störungen?

Wladimir Putin: Ich glaube nicht, dass dies als Einmischung der Ukraine interpretiert werden…..