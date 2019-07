MH 17 – Malaysia will der Wahrheit auf den Grund gehen

Von Peter Haisenko

Fünf Jahre ist es nun her, als der Absturz der MH 17 mit 298 Opfern weltweit für Trauer und Bestürzung sorgte. Die Herren vom „Spiegel“ kannten den Schuldigen für den Abschuss der malaiischen Passagiermaschine über der Ostukraine wahrscheinlich schon, ehe das Verbrechen begangen worden ist. So titelten sie, bevor irgendwelche Untersuchungen ernsthaft begonnen hatten: „Stoppt Putin jetzt!“ Die gesamte „Untersuchung“ des niederländischen JIT hatte von Anfang an ein einziges Ziel: Russland als Schuldigen zu benennen. Diese Ansicht vertritt der neue malaysische Regierungschef Mahathir bin Mohamad.

Zur Aufklärung eines Verbrechens, eine Mordfalls, wird zu Beginn immer die Frage gestellt, wer davon profitiert haben könnte. Das ist im Fall MH 17 nicht geschehen. Wohlmöglich lag das daran, dass die Antwort darauf sowohl die Separatisten als auch Russland in der Liste der möglichen…..