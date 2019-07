Wenn der Erdölfluss vom Persischen Golf ins Stocken gerät

Um die Folgen einer Unterbrechung der Versorgung mit Erdöl vom Persischen Golf abzuschätzen, wenden wir uns einer Übung zu, die zu diesem Szenario in Peking durchgespielt wurde.

Die immer wieder auftretenden Spannungen zwischen dem Iran, den USA, Israel und Saudi-Arabien müssen Erdölimporteure wie China und die EU mit Sorgenfalten verfolgen, denn geriete die Versorgung mit Erdöl vom Persischen Golf auf Dauer ins Stocken, stünden nie gekannte Preisentwicklungen zu erwarten. Der ehemalige hochrangige US-Militärangehörige Lawrence Wilkerson nahm 2012 an einer in Peking durchgeführten Übung teil, in der das Erdölangebot vom Persischen Golf unterbrochen wurde. „Wir postulierten zum Beispiel einen Terroranschlag….