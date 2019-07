Während die Wall Street steigende Aktienkurse feiert, schließen Unternehmer ihre Geschäfte

Während die Wall Street neue Aktienrekorde feiert schließen buchstäblich überall im Land Unternehmen ihre Tore

Bild: designwithvinyl.com

Wie lange wird sich der Aktienmarkt noch völlig losgelöst von der wirtschaftlichen Realität entwickeln können? Am Montag stieg der Dow Jones Industrial Average zwar nur um 27 Punkte, aber das reichte, um ihn auf ein weiteres neues Rekordhoch zu bringen. Die Anleger waren begeistert von diesem neuerlichen und überaus beeindruckenden Anstieg, allerdings kann man das Niveau kaum als nachhaltig bezeichnen. Die Wall Street feiert zwar den Moment, aber inzwischen sagen uns alle harten Wirtschaftszahlen in unmissverständlicher Weise, dass wir nun in eine neue Phase der Konjunkturabschwächung eingetreten sind. Genau wie 2008 scheint es unvermeidlich zu sein, dass die Party an der Wall Street kurz davor ist gegen eine Mauer zu laufen. Daher sollte niemand überrascht sein, wenn es passiert. Überall um uns herum gibt es Anzeichen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, was sich daran zeigt, dass im Moment überall in den USA Unternehmen ihr Geschäft einstellen.

Als Beispiel lohnt sich ein Blick auf das, was aktuell mit der LKW-Industrie geschieht. Ich habe vor kurzem vor einem „Blutbad“ im Transportgeschäft gewarnt, das sich über längere Zeit entwickelt hat und in der letzten Woche deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

Am 12. Juli erfuhren wir, dass der Logistikriese LME ohne Vorwarnung plötzlich sein Geschäft eingestellt hat. Das Folgende kommt von Zero Hedge:

„Die LKW-Sparte von LME soll laut FreightWaves „plötzlich und ohne Vorwarnung“ seinen Betrieb eingestellt haben. Das Unternehmen ist ein regionales Logistikunternehmen mit Sitz in Minnesota, das im gesamten Mittleren Westen tätig ist. Das Unternehmen verfügte über Distributionszentren an 30 Standorten in den USA und durch Vereinbarungen mit Drittparteien über ein Dienstleistungsangebot in ganz Nordamerika. Es arbeitete unter anderem mit großen Unternehmen wie 3M, John Deere und Toro zusammen. Berichten zufolge beschäftigte das Unternehmen ‘über 600 Männer und Frauen’ und verfügte über 382 Antriebseinheiten, 1.228 Anhänger und hatte 424 Fahrer.“

Dann erfuhren wir heute, dass der Betrieb von Timmerman Starlite Trucking plötzlich und ohne Vorankündigung stillgelegt wurde:.. …hier weiter…..