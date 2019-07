Krieg ums Wasser

Frisches Trinkwasser wird eine knappe Ressource. Wir werden bald blutige Konflikte und Kriege um das kostbare Nass erleben.

Schon jetzt gibt es immer wieder Streitigkeiten um grenzüberschreitende Wasserressourcen wie Flüsse und Seen. Vor allem in Regionen in denen das kostbare Nass ohnehin schon eine Mangelware ist. Adäquates Trinkwasser ist überlebenswichtig und aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung sowie klimatischer Veränderungen immer knapper.

Erst vor wenigen Monaten hat beispielsweise Indien die „Wasserwaffe“ gegenüber dem Kontrahenten Pakistan gezückt. Nach der blutigen Terrorattacke in ….