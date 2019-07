Der Raketen-Nazi mit Bundesverdienstkreuz

Dieser Tage wird anlässlich des 50. Jahrestages der Mondlandung allerorts in den Medien über die Weltraumforschung berichtet. Am 20. Juli 1969 betraten erstmals Menschen einen fremden Himmelskörper, mehr als eine halbe Milliarde Menschen verfolgten das Weltereignis vor den Fernsehgeräten. Die Astronauten Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin und Michael Collins wurden zu Nationalhelden in den USA, es war ein Sieg des Westens im Kalten Krieg der Supermächte und zugleich ein Ereignis, das sich tief in das kollektive….