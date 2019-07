US-Marinekoalition im Golf – Eine Provokation zu viel

Der US-Top-General Joseph Dunford kündigte diese Woche Pläne für eine US-geführte Marinekoalition an. Diese sollen im Persischen Golf patroullieren um die Schifffahrt vor angeblicher iranischer Sabotage zu schützen.

Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Bemühungen der Trump-Regierung, arabische Verbündete zu einer aggressiveren militärischen Haltung gegenüber dem Iran zu mobilisieren. Es ist das Ergebnis der jüngsten Besuche des Außenministers Mike Pompeo und des nationalen Sicherheitsberaters John Bolton in der Region, die beide eine besser organisierte Militärfront unter Führung der USA zur Konfrontation mit dem Iran gefordert haben.

Der jüngsten von General Dunford vorgeschlagenen Marinekoalition wird die Begleitung von Öltankschiffen aufgetragen, die vom Persischen Golf über die Straße von Hormuz in den Indischen Ozean und über den Bab al Mandab-Eingang zum Roten Meer auf der Westseite der Arabischen Halbinsel segeln. Die erste Route dient der Ölversorgung Asiens, während die letztere zwischen Jemen und Eritrea die Schifffahrt zum Suezkanal auf dem Weg zum Mittelmeer und nach Europa führt.

Beide engen Seewege sind strategische Engpässe im globalen Ölhandel, durch die rund 20 bis 30 Prozent des täglich versandten Rohöls fließen.

Die anscheinend ritterlichen Motive der USA, „die Freiheit der Schifffahrt zu garantieren“, klingen verdächtig wie ein Vorwand für Washington, eine entscheidende militärische Kontrolle über den internationalen Ölhandel zu erlangen. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, um gegen diesen amerikanischen Vorschlag Einwände zu erheben.

Zweitens ist die bloße Idee, unter dem Kommando des Pentagons in dieser Zeit der entstehenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran mehr Militärschiffe an den Persischen Golf zu schicken, eine zu rücksichtslose Provokation.

In der gleichen Woche, in der das Pentagon eine Marinekoalition forderte, beschuldigten die USA und Großbritannien die iranischen Streitkräfte, einen britischen Öltanker in der Nähe der Straße von Hormuz blockieren zu wollen. Der Iran hat die Vorwürfe zurückgewiesen, dass seine Marineschiffe den britischen Tanker in irgendeiner Weise gestört hätten. Sowohl London als auch Washington behaupteten, eine Fregatte der britischen Royal Navy hätte eingreifen müssen, um die iranischen Schiffe abzuwehren. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif wies die Anschuldigungen als „wertlos“ zurück.

Der jüngste Vorfall ist auf eine Reihe von Sabotageangriffen von unbekannten Angreifern auf Öltanker im Persischen Golf zurückzuführen. Die USA haben den Iran beschuldigt. Der Iran hat jegliche Beteiligung vehement bestritten. Teheran entgegnete mit der Aussage, Spannungen würden durch „böswillige Verschwörungen“ angefacht.

Man kann in diesem bereits aufgeladenen geopolitischen Kontext im Persischen Golf und in der weiteren Region leicht vorhersehen, wie zusätzliche Streitkräfte aufgrund von Fehleinschätzungen, Missverständnissen oder bösartigen Motiven potenziell katastrophal wären.

Darüber hinaus deuten Medienberichte auf eine erhöhte Besorgnis einiger Golfstaaten hin, die in eine Konfrontation mit ihrem Nachbarn Iran gedrängt würden. Die US-Politik schürt rücksichtslos regionale Spannungen gegen das bessere Urteilsvermögen der Nachbarländer.

Die Washington Post berichtete diese Woche:

„Die eskalierenden Spannungen am Persischen Golf haben Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und ihren regionalen Verbündeten aufgedeckt, zum Teil darüber, wie aggressiv die Trump-Regierung den Iran konfrontieren sollte…

Da sich diese Länder wahrscheinlich an der Front eines militärischen Konflikts mit dem Iran befinden, zögern einige der kleineren Staaten, die kämpferischere Haltung der Vereinigten Staaten und der regionalen Schwergewichte Saudi-Arabien und der VAE zu unterstützen.“

Der Bericht geht weiter:

„Die von Saudi-Arabien und insbesondere von Kronprinz Mohammed bin Salman vertretene durchsetzungsfähigere Haltung stellt das Königreich in Konflikt mit einigen der kleineren US-Verbündeten in der Region, die eine Beilegung der Krise durch Verhandlungen wünschen. Kuwait und Oman, die bilaterale Beziehungen zum Iran unterhalten haben, lehnen saudische Versuche, sie zu einer konfrontativeren Außenpolitik zu zwingen, lange ab.“

Katar ist ein weiterer wichtiger regionaler Akteur, der sich über die wachsenden Spannungen Gedanken machen muss. Das gasreiche Emirat wurde von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer zweijährigen Blockade des Handels und der politischen Beziehungen aufgerieben. Während Katar ein Verbündeter der USA und ein sunnitisch-arabischer Nachbar ist, der traditionell mit Saudi-Arabien verbunden ist, teilt das Land auch die engen historischen Handelsbeziehungen der Region mit dem schiitischen Iran im Norden. Jahrhunderte überlappender kultureller Bindungen unterliegen dem Versuch der USA und ihrer Verbündeten in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Region in eine Achse gegen den Iran zu polarisieren.

Im Bewusstsein der Gefahr eines katastrophalen Kriegsausbruchs sind einige Regionalstaaten zu Recht noch mehr alarmiert über den jüngsten Vorschlag einer von den USA angeführten Marinekoalition. Washington übertrifft arrogant seine Vermutung, den globalen Ölhandel zu kontrollieren, und treibt die Spannungen in der Region mit einer zu großen Provokation voran. Hoffentlich wird der rücksichtslose, von den USA angeführte Antagonismus von weiseren Regionalstaaten zurückgewiesen, die viel mehr verlieren als Generäle und Kriegstreiber, die bequem in Washington sitzen.

Um die Spannungen in der Region zu beruhigen und zu lösen, muss die Regierung Trump außerdem ihre Aggression gegenüber dem Iran stoppen und das internationale Atomabkommen von 2015 respektieren, das sie im vergangenen Jahr einseitig zerstört hat. Entfernen Sie Sanktionen und Kriegsschiffe aus der Region und respektieren Sie – für eine grundlegende Veränderung – das Völkerrecht, die Diplomatie und friedliche Verhandlungen.